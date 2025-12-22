NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 22.12.2024 wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Barrett Business Services-Anteile letztlich bei 43,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Barrett Business Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 232,342 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 36,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 482,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,17 Prozent eingebüßt.

Barrett Business Services wurde am Markt mit 938,51 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at