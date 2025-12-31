Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Investmentbeispiel
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag 87,69 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investierten, hätten nun 1,140 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 58,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,73 Prozent verringert.
Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 11,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
