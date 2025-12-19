Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,31 Prozent fester bei 23 307,62 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,502 Prozent auf 23 121,90 Punkte an der Kurstafel, nach 23 006,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 307,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 106,19 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0,096 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Wert von 22 564,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 631,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 372,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 20,89 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Biomarin Pharmaceutical (+ 17,71 Prozent auf 61,15 USD), Innodata (+ 10,53 Prozent auf 53,00 USD), CIENA (+ 9,32 Prozent auf 230,34 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,77 Prozent auf 3,35 USD) und Century Aluminum (+ 7,10 Prozent auf 36,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil BlackBerry (-12,93 Prozent auf 3,77 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-7,38 Prozent auf 4,14 USD), Nissan Motor (-4,96 Prozent auf 2,49 USD), First Community Bancorp (-4,66 Prozent auf 34,58 USD) und Lifecore Biomedical (-4,51 Prozent auf 8,04 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 116 783 025 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,548 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,58 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

