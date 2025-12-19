Freundlicher Handel: NASDAQ Composite fester

Für den NASDAQ Composite geht es am Mittag aufwärts.

Um 18:00 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,98 Prozent auf 23 230,90 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,502 Prozent höher bei 23 121,90 Punkten, nach 23 006,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23 280,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 106,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,425 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 564,23 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 22 631,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, stand der NASDAQ Composite bei 19 372,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,49 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Biomarin Pharmaceutical (+ 19,88 Prozent auf 62,28 USD), Infosys (+ 11,31 Prozent auf 21,35 USD), Microvision (+ 9,35 Prozent auf 1,00 USD), Innodata (+ 8,38 Prozent auf 51,97 USD) und Donegal Group B (+ 7,41 Prozent auf 17,40 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen BlackBerry (-11,66 Prozent auf 3,83 USD), Lifecore Biomedical (-5,23 Prozent auf 7,98 USD), Nissan Motor (-4,96 Prozent auf 2,49 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,81 Prozent auf 4,26 USD) und SMC (-4,56 Prozent auf 331,40 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 625 466 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,548 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,58 Prozent an der Spitze im Index.

