NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Blackbaud-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.12.2015 wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 67,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 148,060 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 9 506,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,93 Prozent.

Am Markt war Blackbaud jüngst 3,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at