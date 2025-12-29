Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Rentabler Blackbaud-Einstieg?
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Blackbaud-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 29.12.2015 wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Blackbaud-Anteile bei 67,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 148,060 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 9 506,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -4,93 Prozent.
Am Markt war Blackbaud jüngst 3,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Blackbaud Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Blackbaud Inc.
|54,50
|1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.