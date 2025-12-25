NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,03 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,854 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 121,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 898,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 98,98 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BOK Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 7,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at