BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BOK Financial-Anlage 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,03 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,854 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 121,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 898,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 98,98 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BOK Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 7,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BOK Financial Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu BOK Financial Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BOK Financial Corp. 102,00 0,00% BOK Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen