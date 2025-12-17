NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Capitol Federal Financial-Aktien gewesen.

Das Capitol Federal Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag bei 12,68 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 788,644 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 7,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 599,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 44,01 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 921,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at