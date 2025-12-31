Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Lohnendes Century Casinos-Investment?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,39 USD wert. Bei einem Century Casinos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,649 Century Casinos-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20,81 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 30.12.2025 auf 1,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 79,19 Prozent vermindert.
Alle Century Casinos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Casinos Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
24.12.25
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
|
24.12.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.12.25