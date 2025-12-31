NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,39 USD wert. Bei einem Century Casinos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,649 Century Casinos-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20,81 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 30.12.2025 auf 1,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 79,19 Prozent vermindert.

Alle Century Casinos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at