NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Ceragon Networks-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 42,553 Ceragon Networks-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 75,74 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 17.11.2023 auf 1,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ceragon Networks eine Marktkapitalisierung von 150,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at