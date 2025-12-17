Cerus Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren verloren
Am 17.12.2015 wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cerus-Anteile bei 5,93 USD. Bei einem Cerus-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 686,341 Cerus-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 2,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 642,50 USD wert. Mit einer Performance von -63,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Cerus betrug jüngst 387,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
