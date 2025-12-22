Cintas Aktie

Cintas-Performance im Blick 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cintas von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cintas-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Cintas-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cintas-Anteile an diesem Tag bei 22,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Cintas-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,893 Cintas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.12.2025 8 233,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 723,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Cintas eine Börsenbewertung in Höhe von 75,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

