NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 58,66 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 170,474 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 17,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 049,78 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 69,50 Prozent gleich.

Am Markt war Cogent Communications jüngst 842,99 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at