NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.10.2023 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 7,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert, befänden sich nun 142,045 Commercial Vehicle Group-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 426,14 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 57,39 Prozent.

Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 104,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at