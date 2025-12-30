NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Compugen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Compugen-Anteile bei 6,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 1 574,803 Compugen-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 314,96 USD, da sich der Wert einer Compugen-Aktie am 29.12.2025 auf 1,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 76,85 Prozent vermindert.

Am Markt war Compugen jüngst 144,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at