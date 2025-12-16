Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Compugen-Performance
|
16.12.2025 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compugen-Papier bei 0,81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 123,885 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 1,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85,83 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Compugen eine Marktkapitalisierung von 143,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!