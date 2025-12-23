NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Computer Programs and Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Computer Programs and Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,676 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,71 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20,29 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich jüngst auf 335,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at