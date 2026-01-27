NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Computer Programs and Systems-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Computer Programs and Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 31,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Computer Programs and Systems-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,175 Computer Programs and Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2026 auf 20,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 671,17 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 671,17 USD, was einer negativen Performance von 32,88 Prozent entspricht.

Insgesamt war Computer Programs and Systems zuletzt 311,44 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at