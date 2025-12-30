NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Computer Programs and Systems von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Computer Programs and Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Computer Programs and Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Computer Programs and Systems-Anteile an diesem Tag 26,92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,147 Computer Programs and Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.12.2025 819,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,07 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,02 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich zuletzt auf 331,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at