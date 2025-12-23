Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Lohnende Corcept Therapeutics-Anlage?
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.12.2020 wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 27,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 366,300 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 175,82 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 22.12.2025 auf 85,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 211,76 Prozent erhöht.
Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
