Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,42 Prozent auf 23 526,11 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,090 Prozent auf 23 407,70 Punkte an der Kurstafel, nach 23 428,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 377,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 526,17 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 273,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 573,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 19 764,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 10,80 Prozent auf 4,31 USD), FreightCar America (+ 9,85 Prozent auf 9,93 USD), Geospace Technologies (+ 8,56 Prozent auf 16,99 USD), Century Aluminum (+ 5,43 Prozent auf 39,21 USD) und inTest (+ 3,20 Prozent auf 7,10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-5,77 Prozent auf 15,84 USD), Nissan Motor (-4,38 Prozent auf 2,51 USD), Corcept Therapeutics (-3,42 Prozent auf 82,20 USD), Cerus (-3,30 Prozent auf 2,05 USD) und 3D Systems (-3,26 Prozent auf 1,78 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 877 533 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,733 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at