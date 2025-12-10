NASDAQ Composite Index-Papier CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CRESUD von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden CRESUD-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das CRESUD-Papier an diesem Tag bei 13,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 74,963 CRESUD-Papiere. Die gehaltenen CRESUD-Aktien wären am 09.12.2025 849,33 USD wert, da der Schlussstand 11,33 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 15,07 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at