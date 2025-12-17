NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen CRESUD-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CRESUD-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der CRESUD-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 725,938 CRESUD-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 19 434,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,26 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 94,34 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at