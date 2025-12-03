NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Donegal Group A-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug an diesem Tag 14,20 USD. Bei einem Donegal Group A-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 704,225 Donegal Group A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 19,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 992,96 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 13 992,96 USD, was einer positiven Performance von 39,93 Prozent entspricht.

Donegal Group A war somit zuletzt am Markt 725,15 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

