NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 61,805 Donegal Group A-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 275,03 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 16.12.2025 auf 20,63 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,50 Prozent.
Am Markt war Donegal Group A jüngst 743,43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
