NASDAQ Composite Index-Papier Dorel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dorel Industries von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Dorel Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit Dorel Industries-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,13 CAD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CAD in die Dorel Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 331,895 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 487,89 CAD, da sich der Wert eines Dorel Industries-Anteils am 19.12.2025 auf 1,47 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,12 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Dorel Industries einen Börsenwert von 48,02 Mio. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at