NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in DXP Enterprises-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem DXP Enterprises-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77,19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in DXP Enterprises-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,296 DXP Enterprises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,26 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Papiers am 17.12.2025 auf 108,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,26 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 1,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at