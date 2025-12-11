NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden DXP Enterprises-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die DXP Enterprises-Aktie an diesem Tag 28,31 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DXP Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 353,232 DXP Enterprises-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.12.2025 auf 104,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36 859,77 USD wert. Mit einer Performance von +268,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 1,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at