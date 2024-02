NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,30 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ESCO Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 2,915 ESCO Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.02.2024 gerechnet (101,84 USD), wäre das Investment nun 296,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +196,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at