NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren ESCO Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden ESCO Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 131,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ESCO Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 76,028 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 855,17 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 31.12.2025 auf 195,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 48,55 Prozent.

ESCO Technologies wurde am Markt mit 5,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at