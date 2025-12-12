ESCO Technologies Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit ESCO Technologies-Anteilen statt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 90,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,106 ESCO Technologies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 228,36 USD, da sich der Wert eines ESCO Technologies-Anteils am 11.12.2025 auf 206,55 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 128,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies bezifferte sich zuletzt auf 5,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
