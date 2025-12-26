NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.12.2015 wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 37,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ESCO Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 268,673 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 54 245,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 201,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 442,45 Prozent zugenommen.

Alle ESCO Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at