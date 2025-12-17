NASDAQ Composite Index-Papier Gentex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gentex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Gentex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Gentex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33,70 USD. Bei einem Gentex-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 296,736 Gentex-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 103,86 USD, da sich der Wert eines Gentex-Anteils am 16.12.2025 auf 23,94 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 7 103,86 USD, was einer negativen Performance von 28,96 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Gentex belief sich jüngst auf 5,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at