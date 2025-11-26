NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Geospace Technologies-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 7,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,532 Geospace Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2025 150,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,47 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 148,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at