Geospace Technologies Aktie
WKN DE: A1J5K9 / ISIN: US37364X1090
|Frühe Investition
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Geospace Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 7,39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,532 Geospace Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2025 150,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,47 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 148,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Geospace Technologies Corpmehr Nachrichten
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse New York: So steht der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Geospace Technologies Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Geospace Technologies Corp
|11,12
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.