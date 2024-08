NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glacier Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Glacier Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Diesen Tag beendete das Glacier Bancorp-Papier bei 30,53 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,275 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,73 USD, da sich der Wert einer Glacier Bancorp-Aktie am 20.08.2024 auf 43,27 USD belief. Mit einer Performance von +41,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Glacier Bancorp einen Börsenwert von 4,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at