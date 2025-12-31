NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Heritage Commerce-Einstiegs gewesen.

Am 31.12.2015 wurde die Heritage Commerce-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Heritage Commerce-Papiers betrug an diesem Tag 11,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,361 Heritage Commerce-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 101,34 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,34 Prozent gesteigert.

Heritage Commerce wurde am Markt mit 759,20 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at