Heritage Commerce Aktie
WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098
|Lohnende Heritage Commerce-Anlage?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Commerce-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 10.12.2024 wurden Heritage Commerce-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Commerce-Anteile betrug an diesem Tag 10,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heritage Commerce-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,533 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,63 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Papiers am 09.12.2025 auf 11,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,63 Prozent erhöht.
Der Heritage Commerce-Wert an der Börse wurde auf 705,25 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!