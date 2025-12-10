NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Commerce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Heritage Commerce-Aktien verdienen können.

Am 10.12.2024 wurden Heritage Commerce-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heritage Commerce-Anteile betrug an diesem Tag 10,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Heritage Commerce-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,533 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109,63 USD, da sich der Wert eines Heritage Commerce-Papiers am 09.12.2025 auf 11,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,63 Prozent erhöht.

Der Heritage Commerce-Wert an der Börse wurde auf 705,25 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at