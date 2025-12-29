NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hub Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Hub Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hub Group-Papier bei 28,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,537 Hub Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 155,50 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 55,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Hub Group belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at