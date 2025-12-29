Hub Group Aktie
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren eingebracht
Hub Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hub Group-Papier bei 28,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,537 Hub Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,96 USD gerechnet, wäre die Investition nun 155,50 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 55,50 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Hub Group belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
