NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hub Group von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Hub Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hub Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 288,684 Hub Group-Aktien. Die gehaltenen Hub Group-Papiere wären am 12.04.2024 11 812,93 USD wert, da der Schlussstand 40,92 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,13 Prozent angewachsen.

Hub Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at