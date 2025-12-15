Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Investition
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Independent Bank-Anteile bei 47,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Independent Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 20,881 Independent Bank-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 601,38 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 12.12.2025 auf 76,69 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 60,14 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Independent Bank belief sich zuletzt auf 3,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
