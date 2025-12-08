NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: Wäre eine Investition in Independent Bank von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

Independent Bank Aktie
Independent Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Independent Bank-Aktie bei 73,03 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hat, hat nun 1,369 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 73,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,84 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,84 Prozent.
Independent Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
