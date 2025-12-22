Integra LifeSciences Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag bei 64,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154,871 Integra LifeSciences-Aktien. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 19.12.2025 1 959,11 USD wert, da der Schlussstand 12,65 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 80,41 Prozent vermindert.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 988,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
