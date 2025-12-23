Inter Parfums Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren verloren
Am 23.12.2022 wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98,66 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 101,358 Inter Parfums-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 533,35 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 22.12.2025 auf 84,19 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,67 Prozent.
Inter Parfums markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
