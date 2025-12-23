Inter Parfums Aktie

Inter Parfums für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 23.12.2025 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 23.12.2022 wurde die Inter Parfums-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98,66 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 101,358 Inter Parfums-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 533,35 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 22.12.2025 auf 84,19 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,67 Prozent.

Inter Parfums markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inter Parfums Inc.mehr Nachrichten