NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Am 28.08.2019 wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren JB Hunt Transportation Services-Anteile an diesem Tag 103,97 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,962 JB Hunt Transportation Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 165,53 USD, da sich der Wert eines JB Hunt Transportation Services-Papiers am 27.08.2024 auf 172,10 USD belief. Das entspricht einem Plus von 65,53 Prozent.

Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 17,90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at