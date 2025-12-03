NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Anlage in JB Hunt Transportation Services von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem JB Hunt Transportation Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 185,01 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 54,051 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 185,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 038,92 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,39 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete JB Hunt Transportation Services eine Marktkapitalisierung von 17,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at