NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JetBlue Airways-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 6,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 146,199 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (4,77 USD), wäre die Investition nun 697,37 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 697,37 USD entspricht einer negativen Performance von 30,26 Prozent.

Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at