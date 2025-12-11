NASDAQ Composite Index-Papier JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JetBlue Airways von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JetBlue Airways-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der JetBlue Airways-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 7,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das JetBlue Airways-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,280 JetBlue Airways-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (5,03 USD), wäre das Investment nun 66,80 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 33,20 Prozent gleich.

Der Börsenwert von JetBlue Airways belief sich jüngst auf 1,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at