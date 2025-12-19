Lattice Semiconductor Aktie
WKN: 878255 / ISIN: US5184151042
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lattice Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.12.2015 wurden Lattice Semiconductor-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Lattice Semiconductor-Papier letztlich bei 6,03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lattice Semiconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,584 Lattice Semiconductor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 73,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 211,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 111,11 Prozent angezogen.
Lattice Semiconductor war somit zuletzt am Markt 9,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
