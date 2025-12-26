NASDAQ Composite Index-Wert Lattice Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lattice Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Lattice Semiconductor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Lattice Semiconductor-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lattice Semiconductor-Anteile bei 59,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,762 Lattice Semiconductor-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 76,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 283,44 USD wert. Damit wäre die Investition um 28,34 Prozent gestiegen.

Lattice Semiconductor wurde am Markt mit 10,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at