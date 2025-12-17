NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lincoln Electric-Aktien gewesen.

Lincoln Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lincoln Electric-Papier an diesem Tag 199,15 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 5,021 Lincoln Electric-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.12.2025 auf 243,46 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 222,50 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,25 Prozent angewachsen.

Am Markt war Lincoln Electric jüngst 13,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at