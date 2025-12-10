NASDAQ Composite Index-Titel Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lincoln Electric-Anteile an diesem Tag bei 54,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,844 Lincoln Electric-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.12.2025 439,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 238,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 339,52 Prozent gesteigert.

Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at